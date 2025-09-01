Romano: Isak på plats i Liverpool – då görs läkarundersökningen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexander Isak är klar för Liverpool, enligt uppgifter.
Enligt Fabrizio Romano är svensken på plats i Liverpool för att färdigställa övergången.
Anfallaren läkarundersöks under sent under måndagsmorgonen enligt Ben Jacobs.
Det var under natten till måndag som flera trovärdiga mediekanaler rapporterade att den stora svenska transfersagan Alexander Isak till Liverpool till sist är ett faktum. Den svenska landslagsanfallaren väntas ansluta från Newcastle för omkring 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor) vilket är en rekordövergång för en brittisk klubb.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Isak på plats i Liverpool för att färdigställa övergången och skriva på ett kontrakt över sex år med storklubben. Klubbarna ska ha inlett pappersarbetet under natten till måndag, enligt uppgifterna.
Den engelska journalisten Ben Jacobs rapporterar samtidigt att den obligatoriska läkarundersökningen är bokad till sent under måndagsmorgonen.
Det engelska transferfönstret stänger klockan 20:00 svensk tid.
Den här artikeln handlar om: