Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Romano: Isak på plats i Liverpool – då görs läkarundersökningen

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexander Isak är klar för Liverpool, enligt uppgifter.
Enligt Fabrizio Romano är svensken på plats i Liverpool för att färdigställa övergången.
Anfallaren läkarundersöks under sent under måndagsmorgonen enligt Ben Jacobs.

250426 Fotboll, Premier League - Newcastle United mot Ipswich Town - St James' Park, Newcastle, Storbritannien - 26 april 2025. Newcastle Uniteds Alexander Isak firar efter att ha gjort deras första mål.
Foto: Bildbyrån

Det var under natten till måndag som flera trovärdiga mediekanaler rapporterade att den stora svenska transfersagan Alexander Isak till Liverpool till sist är ett faktum. Den svenska landslagsanfallaren väntas ansluta från Newcastle för omkring 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor) vilket är en rekordövergång för en brittisk klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Isak på plats i Liverpool för att färdigställa övergången och skriva på ett kontrakt över sex år med storklubben. Klubbarna ska ha inlett pappersarbetet under natten till måndag, enligt uppgifterna.

Den engelska journalisten Ben Jacobs rapporterar samtidigt att den obligatoriska läkarundersökningen är bokad till sent under måndagsmorgonen.

Det engelska transferfönstret stänger klockan 20:00 svensk tid.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt