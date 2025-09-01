Alexander Isak är klar för Liverpool, enligt uppgifter.

Enligt Fabrizio Romano är svensken på plats i Liverpool för att färdigställa övergången.

Anfallaren läkarundersöks under sent under måndagsmorgonen enligt Ben Jacobs.

Foto: Bildbyrån

Det var under natten till måndag som flera trovärdiga mediekanaler rapporterade att den stora svenska transfersagan Alexander Isak till Liverpool till sist är ett faktum. Den svenska landslagsanfallaren väntas ansluta från Newcastle för omkring 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor) vilket är en rekordövergång för en brittisk klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Isak på plats i Liverpool för att färdigställa övergången och skriva på ett kontrakt över sex år med storklubben. Klubbarna ska ha inlett pappersarbetet under natten till måndag, enligt uppgifterna.

🚨 Alexander Isak arrives in Liverpool to sign a six year deal valid until June 2031.



The deal will cost £125m to Liverpool as Newcastle will get £130m — including solidarity payment.#LFC and #NUFC already started exchanging all the documents overnight. pic.twitter.com/0oRJV2n6OC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Den engelska journalisten Ben Jacobs rapporterar samtidigt att den obligatoriska läkarundersökningen är bokad till sent under måndagsmorgonen.

Alexander Isak's British transfer record £125m move to Liverpool was agreed after midnight. Understand Isak's medical is scheduled to begin late morning.🩺 pic.twitter.com/LZHmBebH8c — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 1, 2025

Det engelska transferfönstret stänger klockan 20:00 svensk tid.