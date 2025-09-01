Alexander Isak till Liverpool ser nu ut att vara nära.

Under natten till måndag så kommer uppgifter om att Liverpool och Newcastle är överens.

Svensken väntas köpas loss för 125 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Efter alla turer kring Alexander Isak så ser nu en flytt till Liverpool ut att bli av.

Sent under söndagskvällen kom uppgifter om att Newcastle var öppna för att sälja svensken och ännu senare under natten så kom uppgifter om att klubbarna är överens.

Liverpool and Newcastle United agree Alexander Isak deal at £125 million. Player expected to sign six year contract — paul joyce (@_pauljoyce) August 31, 2025

Liverpool uppges betala 125 miljoner pund vilket är ett brittiskt transferrekord och det motsvarar lite mindre än 1,6 miljarder kronor.

Isak förväntas skriva på ett sexårskontrakt med Liverpool och den medicinska undersökningen förväntas genomföras under dagen.