Romano: Jobe Bellingham klar för Dortmund

Han har ryktats gå i samma fotspår som sin storebror.

Nu skriver Fabrizio Romano att Jobe Bellingham är klar för Borussia Dortmund.

Övergången sägs landa på 33 miljoner euro, eller 360 miljoner kronor.

För så sent som ett par veckor sedan tog Sunderland steget upp till Premier League efter att ha besegrat Sheffield United i play off-finalen.



Därefter har man dock sett ut att tappa en av sina mest talangfulla spelare, i form av Jobe Bellingham.



Han har, precis som sin storebror Jude Bellingham, ryktats ta steget till Borussia Dortmund. Detta efter att 19-åringen, trots intresse från klubbar som Eintracht Frankfurt, Manchester United, RB Leipzig och Real Madrid, sades ha bestämt sig för en flytt till Ruhr enligt tyska Sky.



Under söndagen skriver också transferjournalisten Fabrizio Romano att övergången är klar. Det blir alltså en liknande resa för lillebror Jobe som för storebror Jude som tog steget till den tyska storklubben år 2020.



Enligt Romano landar övergången på 33 miljoner euro (360 miljoner kronor) i transfersumma samt ytterligare fem miljoner euro i eventuella bonusar till Sunderland. Vidare sägs övergången bli en rekordaktig sådan för Sunderland, vars tidigare rekord slogs när Jordan Pickford gick till Everton 2017. Då såldes han, enligt transfermarkt, för 28,5 miljoner euro.



Det var under sommaren 2023 som Jobe Bellingham lämnade Birmingham för spel i Sunderland där han står noterad för spel i 90 matcher. På dessa har det blivit elva mål och fyra assist. Hans kontrakt med ”The Black Cats” går ut sommaren 2028.

