Romano: Jorginho klar för Flamengo

Tidigare idag tackade han för tiden i Arsenal.

Nu står det klart att Jorginho flyttar till Brasilien, för spel med Flamengo.

Det skriver transferjournalisten Fabrizio Romano.

Det har inte direkt varit någon hemlighet att Jorginho, 33, skulle lämna Arsenal till sommaren. Detta med anledning av att hans kontrakt löper ut.



Tidigare under tisdagen stod det också klart att det är dags för nya äventyr, vilket italienaren skriver på sin Instagram.



”Det är dags att säga hejdå eller kanske på återseende” skriver han.



Nu uppges också nästa destination stå klart. Enligt Fabrizio Romano har Jorginho skrivit på för Flamengo på fri transfer där kontraktet är skrivet på tre år.



Vidare sägs mittfältaren vara uttagningsbar till det klubblags-VM som inleds om ett par veckor.



Det var i januari 2023 som 33-åringen lämnade Chelsea för spel i Arsenal. Totalt sett blev det 79 matcher i den rödvita London-klubben.

🚨👋🏻 Jorginho has confirmed his departure from Arsenal as free agent, as expected.

He’s signed in as new Flamengo player on three year deal, available for FIFA Club World Cup. All done. 🔴⚫️🇧🇷 pic.twitter.com/5fDY0VZJIK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2025