Romano: Kevin De Bruyne klar för Napoli

Kevin De Bruyne har tackat för sig i Manchester City efter tio år.

Nu ser han också ut att ha hittat sin nya klubb.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är mittfältaren klar för Serie A-mästarna Napoli.

Kevin De Bruyne, 33, anslöt till Manchester City från tyska Wolfsburg sommaren 2015. Efter tio år, över 400 matcher och nästan 200 assist, meddelade stjärnan i början av april att han lämnar klubben efter säsongen.



Sedan dess har den belgiska mittfältaren ryktats till flera klubbar, där det hetaste spåret har sett ut att vara Napoli.



Enligt transferexperten Fabrizio Romano ser också övergången ut att vara rodd i hamn. Han skriver nämligen ”here we go” vilket allt som oftast innebär att spelaren är på gång att presenteras av sin nya klubb.



I Napoli sägs De Bruyne spela i två år samt ha med ytterligare ett år på option i sitt kontrakt. Därtill sägs 33-åringen genomgå den obligatoriska läkarundersökningen samt skriva på sitt nya kontrakt inom kort.

🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne to Napoli, here we go! Final green light arrives from Belgian star to join Italian champions.

Two year deal + option agreed, medical and formal steps to follow for KDB to become Napoli player.

Massive signing for Napoli, planning for more to come. pic.twitter.com/BNPQzai26r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025