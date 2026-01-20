Romano: Klubbarna överens – Arsenal-talangen lånas ut

Ethan Nwaneri ser ut att lämna Arsenal temporärt.

Marseille och Londonklubben uppges vara överens om ett lån.

Detta rapporterar bland annat Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Jättetalangen Ethan Nwaneri har fått sparsamt med speltid i Arsenal den här säsongen.

Nu ser detta ut att lösas genom en utlåning till den franska storklubben Marseille.

Såväl Fabrizio Romano som The Athletic rapporterar om att klubbarna är överens om ett låneavtal fram till sommaren.

Låneavtalet uppges kosta Marseille fyra miljoner euro (omkring 42 miljoner kronor), samtidigt som det inte ska finnas någon utköpsklausul. Nwaneri förväntas alltså återvända till Arsenal i sommar.