Romano: Liverpool nära Kerkez-affär

Liverpool vill värva från inhemska ligan.

Mästarna ska vara intresserade av Bournemouths Milos Kerkez, 21.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Liverpool ser ut att göra flera storvärvningar i sommarens transferfönster. En potentiell affär med Bayer Leverkusens Florian Wirtz ser ut att gå i hamn när som helst.

Samtidigt tittar Liverpool i den egna ligan och närmare bestämt på Bournemouths Milos Kerkez. Liverpool leder jakten på att värva den ungerska vänsterbacken och enligt transfergurun Fabrizio Romano pågår det samtal mellan parterna.

21-åringen själv, uppges även, vara sugen på en flytt till Premier league-vinnarna.

Kerkez står noterad för två mål och sex framspel den här säsongen.

🚨🇭🇺 Understand negotiations between Liverpool and Bournemouth for Milos Kerkez remain underway.

Liverpool remain favorites to sign the Hungarian left back as talks continue well — could be done soon.

Kerkez remains very keen on the move, personal terms are not an issue. pic.twitter.com/vpOUtpMx1M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2025