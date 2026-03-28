Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Romano: Milan värvar serbisk anfallstalang

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Milan är överens med Partizan.
Den 19-årige forwarden Andrej Kostic är klar för den italienska klubben.
Det rapporterar sillyexperten Fabrizio Romano.

Milan stärker upp i offensiven. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är den italienska klubben överens med anfallaren Andrej Kostic.

19-åringen tillhör serbiska Partizan och väntas genomgå medicinska tester innan han presenteras av Milan.

Kostic noteras för totalt elva mål och en assist på 34 matcher i Partizan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt