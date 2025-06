Romano: Milans sportchef drömmer om Modric

Luka Modric har gjort sitt i Real Madrid – efter 13 år.

Nu är 39-åringen på jakt efter en ny klubb.

Enligt Fabrizio Romano kan det bli Milan – då sportchef Tare drömmer om att värva kroaten.

Efter hela 13 (!) år i Real Madrid har Luka Modric, 39, tagit farväl av Santiago Bernabéu.



Den 39-årige mittfältaren kom till ”Los Blancos” från Tottenham 2012 och har sedan dess varit en central del i en av Real Madrids mest framgångsrika eror. Bland meriterna finns sex Champions League-titlar, flera ligaguld och individuella utmärkelser – däribland Ballon d’Or 2018.



Trots att kroaten fyller 40 senare i år verkar inte karriären vara över. Åtminstone tyder inte intresset från flera klubbar på det. Sedan tidigare har han ryktats till Inter Miami och saudiska Al-Nassr och Al-Ettifaq. Det behöver dock inte bli en flytt utanför Europa för Modric med familj.



Enligt Fabrizio Romano drömmer Milans nya sportchef Igli Tare om att värva 39-åringen under sommarfönstret. Lägg där till att man redan ska ha haft interna samtal med mittfältaren.



Däremot säger sig inte Modric ha någon brådska med att bestämma sig över sin framtid.

🚨🔴⚫️ EXCL: AC Milan new director Igli Tare dreams of bringing Luka Modrić to the club.

He’s one of the names mentioned in initial internal talks.

Modrić received several approaches from clubs all over the world since leaving Real Madrid, not in a rush to pick his next club. pic.twitter.com/HHe7Bsg54h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025