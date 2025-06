Romano: Pogba närmar sig flytt till Monaco

Han har inte spelt fotboll sedan hösten 2023.

Nu närmar sig den före detta dopningsavstängde Paul Pogba en ny klubb.

Detta i form av franska Monaco, vilket Fabrizio Romano skriver.

Efter en längre avstängning på grund av dopning är Paul Pogba fri att spela fotboll igen.

Just nu står dock fransmannen utan klubb efter att hans kontrakt med Juventus bröts förra sommaren.

En av klubbarna som sades ha tagit kontakt med mittfältaren för en värvning var franska Olympique Marseille. Det bekräftade klubbpresident Pablo Longoria, som också menade att de ratade Pogba.

Under söndagen rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att mittfältaren närmar sig en flytt till AS Monaco i Ligue 1. Vidare sägs enbart de sista detaljerna återstå innan Pogba sägs skriva på ett tvåårskontrakt och således återvända till fotbollen.

Sist Paul Pogba spelade match var den 3 september 2023 då han gjorde 28 minuter för Juventus mot Empoli.

🚨💣 AS Monaco are closing in on deal to sign Paul Pogba as free agent, here we go soon! 🔜

Final details being sorted then deal done for French midfielder back in action after long ban.

Two year contract ready, as revealed last week… almost there. 🐙🇲🇨 pic.twitter.com/vwtpbbs2Gd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025