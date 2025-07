Romano: Richie Omorowa klar för turkiska ligatrean

Richie Omorowa har imponerat under sin tid i Excelsior.

Nu ser anfallaren ut att vara på väg bort.

Enligt Fabrizio Romano är 21-åringen klar för turkiska Samsunspor.

Det var under sommaren 2023 som Richie Omorowa, 21, lämnade Brommapojkarna för spel i Nederländska Excelsior. Där har det, fördelat över både Eredivisie och andraligan, blivit spel i 53 matcher för svensken som har gjort 13 mål och tre assist.

Nu ser framtiden för anfallaren ut att ha klarnat.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano står det klart att Omorowa kommer att flytta från Excelsior – och till Samsunspor.

Den turkiska klubben slutade på en tredjeplats i högstaligan förra året och kommer att kvala till Europa League senare i sommar.

Richie Omorowa har, förutom BP och Excelsior, spelat för AIK. Hans kontrakt med den nederländska klubben sträcker sig till nästa sommar.

🚨🇹🇷 Sweden U21 striker Richie Omorowa has decided to join Samsunspor, agreement in principle done. pic.twitter.com/hpnxbdu4Ji

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025