Romano: Roma överens med Zirkzee

Joshua Zirkzee är ett steg närmare en flytt från Manchester United.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är anfallaren överens med AS Roma.

De ska även ha inkommit med ett officiellt bud till Manchester-klubben.

Sedan Joshua Zirkzee bytte Bologna mot Manchester United har saker och ting inte riktigt gått anfallarens väg – och under den senaste tiden har han ryktats vara aktuell för en flytt från storklubben. Detta då Roma har framställts som mycket intresserade av honom.

Nu ser en övergång till Italien än närmre ut. Detta då transferexperten Fabrizio Romano, i en video på sin Youtube-kanal, berättar att Roma nått en överenskommelse med den nederländske anfallaren.

Lägg där till att Serie A-klubben ska ha inkommit med ett officiellt bud till United på Zirkzee som handlar om ett lån med köpoption.

– Om de (Manchester United) ger grönt ljus kan affären slutföras när som helst, säger Romano i sin video.

Joshua Zirkzees kontrakt med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2029, med option på ett år till. Totalt sett står han noterad för spel i 60 matcher med ”The Red Devils” i vilka det har blivit åtta mål och tre assist.