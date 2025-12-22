Uppgifter: Roma närmar sig Zirkzee

Joshua Zirkzee, 24, har ryktats till Roma under en tid.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano gör parterna framsteg.

24-åringen kan nu vara nära en flytt till Roma.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds Joshua Zirkzee har fått bristande speltid i United och har under senaste tiden ryktats till klubbar som Milan och Roma.

Nu uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att Zirkzee och Roma har tagit steg i sina diskussioner. Enligt Romanos uppgifter vill Roma ha övergången klar så snart som möjligt.

Han sitter på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029 och är noterad för 11 mål i United.