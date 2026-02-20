Romano: Talangen klar för Barcelona

Barcelona gör ett nyförvärv.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Ajay Tavares klar.

Norwichs supertalang Ajay Tavares, 16, har ryktats till Barcelona under en längre tid. Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att parterna är överens.

Romano uppger att 16-åringen väntas flyga till Spanien nästa vecka för att undersökas och slutföra övergången.

Tavares spelar för Norwichs U18-lag och har representerat det engelska U15, U16 och U17-landslaget.