Romano: Trossard stannar i Arsenal

Leandro Trossard ryktades bort från Arsenal.

Nu rapporterar transferexperten att belgaren stannar i Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Tidigare uppgifter från Turkiet gör gällande att storklubben Besiktas har lagt ett bud på Arsenals Leandro Trossard. Budet ska ha legat på 19,1 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 243 miljoner kronor.

Nu rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano att en flytt inte är aktuell för belgaren. Trossard ska redan ha kommit överens om ett nytt avtal med Arsenal och enligt Romano finns det ingen chans att han gör en flytt till Turkiet.

Leandro Trossard anslöt till Arsenal 2023 och står noterad för 28 mål och 23 assist på 125 matcher i klubben.