Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Romano: Willian klar för Gremio

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Willian byer klubb.
Brassen är klar för Gremio.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Willian kommer senast från spel i Fulham. Den för Premier League-storspelaren byter nu klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano skriver 37-åringen på för brasilianska Gremio. Willian har genomfört läkarundersökningen och kommer att skriva på kontraktet.

Förutom Fulham, har Willian representerat klubbar som Arsenal och Chelsea. I Brasilien har han tidigare spelat för Corinthians.

Gremio ligger på en 13:e plats i den brasilianska ligan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt