Romano: Willian klar för Gremio
Willian byer klubb.
Brassen är klar för Gremio.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.
Willian kommer senast från spel i Fulham. Den för Premier League-storspelaren byter nu klubb.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano skriver 37-åringen på för brasilianska Gremio. Willian har genomfört läkarundersökningen och kommer att skriva på kontraktet.
Förutom Fulham, har Willian representerat klubbar som Arsenal och Chelsea. I Brasilien har han tidigare spelat för Corinthians.
Gremio ligger på en 13:e plats i den brasilianska ligan.
