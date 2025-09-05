Romano: Willian klar för Gremio

Willian byer klubb.

Brassen är klar för Gremio.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Willian kommer senast från spel i Fulham. Den för Premier League-storspelaren byter nu klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano skriver 37-åringen på för brasilianska Gremio. Willian har genomfört läkarundersökningen och kommer att skriva på kontraktet.

Förutom Fulham, har Willian representerat klubbar som Arsenal och Chelsea. I Brasilien har han tidigare spelat för Corinthians.

Gremio ligger på en 13:e plats i den brasilianska ligan.