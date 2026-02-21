Romano: Zidane tar över det franska landslaget

Han har drömt om jobbet länge.

Snart kommer Zinedine Zidane att bli fransk förbundskapten.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Den före detta megastjärnan Zinedine Zidane har sadlat om till tränare och bland annat uträttat stordåd med Real Madrid.

Sedan 2021 har dock fransmannen valt att tacka nej till ett nytt tränarjobb. Eventuellt i väntan på det som komma skall.

I tidigare intervjuer har 53-åringen berättat om att han när en dröm om att leda det franska herrlandslaget.

Snart kommer drömmen att bli verklighet.

Lyssnar man till transferexperten Fabrizio Romano är Zidane muntligt överens med det franska fotbollförbundet om att efterträda Didier Deschamps efter sommarens VM.

Som tränare har Zinedine Zidane endast verkat i Real Madrids organisation. Snart ser hans cv ut att breddas något.