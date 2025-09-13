Ronaldos saudiska klubb vill värva från Barcelona – igen

Nyligen plockade Al-Nassr in Iñigo Martinez från Barcelona.

Nu uppges Cristiano Ronaldos saudiska klubb vilja värva från katalanerna igen.

Enligt Mundo Deportivo är 18-åriga Marc Bernal på tapeten.

I somras kom beskedet att Cristiano Ronaldo trots flyttrykten blir kvar i Al-Nassr. Portugisiska världsstjärnan skrev på ett nytt kontrakt och med portugisen i laget fortsatte saudierna att rusta med att plocka in mittbacken Iñigo Martinez från Barcelona.

Nu kan nästa Barca-spelare vara på väg in. Marc Bernal, som fram till sin långtidsskada i fjol visade klass direkt i La Liga, ska enligt Mundo Deportivo vara hett villebråd för den saudiska klubben.

Bernal har utgående kontrakt men med en option på en treårig förlängning med Barcelona och ska man tro Mundo Deportivo kommer Barcelona vilja hålla hårt i sin 18-åring som enligt tidningen dragit åt sig intresse från såväl Chelsea som Roma den här sommaren.