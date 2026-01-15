Rosengård presenterar ny tränare och sportchef

FC Rosengård har ingått samarbete med FC Köpenhamn.

Nu har Ettan-klubben tilsatt en ny tränare i William Bergendahl och ny sportchef i Marcus Oxe.

Ettan-klubben FC Rosengård 1917 ingick i fjol ett fördjupande samarbete med FC Köpenhamn. Under onsdagen godkände dessutom Svenska Fotbollförbundet att Parken Sport&Entertainment (FCK:S ägare) och storsponsorn Danir får driva Rosengård.

Nu har Skåneklubben presenterat en ny huvudtränare i William Bergendahl som senast kommer från att ha varit chefstränare i IK Brage.

– Jag är stolt över att klubben har valt mig och mycket motiverad inför uppdraget. På kort sikt handlar det om att etablera en stark och sammansvetsad trupp med en tydlig identitet på planen. På lite längre sikt har vi också tydliga ambitioner att klättra i seriesystemet, och jag ser fram emot att arbeta nära Marcus och truppen för att infria klubbens ambitioner, säger Bergendahl på klubbens hemsida.

William Bergendahl. Foto: Bildbyrån

Där till har Marcus Oxe tillsatts som ny sportchef. Oxe har tidigare haft rollen som akademichef i danska Lyngby.

– Med den nya konstruktionen i ryggen har FC Rosengård 1917 en enorm potential. Jag ser fram emot att vara med och skapa en tydlig sportslig riktning där utveckling, prestation och hållbarhet går hand i hand. Tillsammans ska vi bygga något stabilt och långsiktigt – både på och utanför planen, säger han.

FC Rosengård 1917 slutade elva i Ettan Södra i fjol.