Ryktas om stort intresse: ”Vill spela vecka in och vecka ut”

Linus Carlstrand har gjort succé i ettan under hösten.

Nu öppnar den omskriven anfallaren för en flytt.

– Det är ett år kvar på mitt kontrakt och jag vill spela vecka in och vecka ut, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Linus Carlstrand har via ett samarbetsavtal representerat Ljungskile SK under hösten och den unge Blåvitt-anfallaren har imponerat stort i ettan.

Totalt blev det tolv mål på tio framträdanden för anfallaren som nu uppges dra till sig en hel del intresse.

Nyligen har det rapporterats om intresse från Östers IF, Helsingborgs IF, Ljungskile SK och Djurgårdens IF. Anfallaren öppnar nu för att lämna Blåvitt, detta då hans mål är att spela vecka in och vecka ut.

– Om Blåvitt inte ser mig som förstavalet och allt annat klaffar kan det vara rätt läge med ett miljöombyte. Just nu fokuserar jag bara på att träna och bygga upp mig inför nästa år, sedan får vi se hur det blir, säger han till Expressen.

Gällande det stora förtroendet för honom säger han följande:

– Morfar skickade artikeln och en del kompisar hörde av sig, men själv vet jag inte så mycket. Jag har sagt till min agent att jag inte vill veta om det handlar om intresse, mer om det är konkret och på riktigt. Han lär väl ringa om några dagar, så får vi se vad han har att berätta, säger han.

Carlstrand har kontrakt med IFK Göteborg över 2026.