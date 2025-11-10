Uppgifter: Stort intresse för Carlstrand – Dif med i bilden

Lins Carlstrand drar till sig stort intresse.

Djurgårdens IF, Ljungskile SK, Helsingborgs IF och Östers IF ska vara intresserade.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg valde i somras att sätta upp Linus Carlstrand på lånelistan man har med samarbetsklubben Ljungskile SK och i ettan har han öst in mål.

Totalt blev det tolv mål på tio matcher och han var en starkt bidragande faktor till att klubben vann ettan södra och såldes tog sig tillbaka till superettan.

Nu är det dock osäkert var som händer framöver kring 21-åringen.

Expressen rapporterar nu nämligen om stort intresse för anfallaren.

Ljungskile SK ska delvis vilja behålla honom, men även andra klubbar som spelar i superettan nästa säsong som Östers IF och Helsingborgs IF uppges vara intresserade.

Även allsvenska Djurgården ska finnas med i bilden, detta då man ser potential i anfallaren.

Carlstrand har kontrakt med IFK Göteborg över säsongen 2026.