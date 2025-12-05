Rykte: Liverpool överväger Oliver Glasner
Oliver Glasner gör succé i Crystal Palace.
Nu kan han vara aktuell för en flytt till Liverpool.
Det rapporterar Indykaila News.
Under den senaste tiden har Liverpool gått en tuff period till mötes då man har vunnit en av de fem senaste matcherna.
Det har i sin tur inneburit att huvudtränare Arne Slots framtid diskuteras samt att han riskerar att få sparken om inte den negativa trenden vänder inom kort.
Nu rapporterar Indykaila News att Liverpool-bossarna Richard Hughes och Michael Edwards överväger Crystal Palace-tränaren i det fall att man beslutar att sparka Slot.
Glasner har under den senaste tiden imponerat stort med London-klubben och sitter på ett utgående avtal. Däremot gör uppgifterna gällande att Slot just nu sitter säkert.
Oliver Glasner har, förutom Crystal Palace, ett förflutet i klubbar som Eintracht Frankfurt och VfL Wolfsburg.
