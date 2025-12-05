Rykte: Liverpool överväger Oliver Glasner

Oliver Glasner gör succé i Crystal Palace.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till Liverpool.

Det rapporterar Indykaila News.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste tiden har Liverpool gått en tuff period till mötes då man har vunnit en av de fem senaste matcherna.

Det har i sin tur inneburit att huvudtränare Arne Slots framtid diskuteras samt att han riskerar att få sparken om inte den negativa trenden vänder inom kort.

Nu rapporterar Indykaila News att Liverpool-bossarna Richard Hughes och Michael Edwards överväger Crystal Palace-tränaren i det fall att man beslutar att sparka Slot.

Glasner har under den senaste tiden imponerat stort med London-klubben och sitter på ett utgående avtal. Däremot gör uppgifterna gällande att Slot just nu sitter säkert.

Oliver Glasner har, förutom Crystal Palace, ett förflutet i klubbar som Eintracht Frankfurt och VfL Wolfsburg.