Så mycket uppges Atalanta kräva för Hien

Isak Hien fortsätter att göra det bra i Atalanta.

Således drar han till sig intresse från andra klubbar.

Skulle en övergång bli aktuell kräver Serie A-klubben omkring 320 miljoner kronor för svensken.

Foto: Alamy

Den tidigare Djurgården-försvararen Isak Hien gör storsuccé i Italien och har blivit en nyckelspelare i Serie A-klubben Atalanta.

Därför har han också dragit till sig intresse från andra klubbar. Under hösten förra året menade transferexperten Gianluca Di Marzio att så gott som alla klubbar i Italien är ute efter den svenske landslagsmittbacken.

– I Italien är alla klubbar intresserade av Isak Hien. Juventus och Inter Milan särskilt. Inter älskar honom, så det kan hända i sommar, men inte i januari, sade han då.

Nu sägs dock Atalanta överväga att släppa Hien, i det fall att den köpande klubben betalar tillräckligt bra. Enligt TuttoAtalanta ligger Bergamo-klubbens prislapp på 30 miljoner euro, eller omkring 320 miljoner kronor, på 27-åringen.

Totalt sett står Isak Hien noterad för 91 framträdanden i Atalanta, där han har kontrakt fram till sommaren 2028.