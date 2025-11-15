Isak Hien, 26, är en jagad man.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar transfergurun Gianluca Di Marzio om intresset.

– Inter älskar honom, så det kan hända i sommar, säger han.

Foto: Alamy

Den tidigare Djurgården-försvararen Isak Hien gör storsuccé i Italien och har blivit en nyckelspelare i Serie A-klubben Atalanta. Under fjolårssäsongen stod mittbacken för 30 matcher när Bergamoklubben slutade på en oväntad tredjeplats i tabellen, och i år har Hien fortsatt att ta steg.

Nu jagas Isak Hien av i stort sett hela Italien.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekts berättar transferjournalisten och Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio om det stora intresset för den svenska mittbacken.

– I Italien är alla klubbar intresserade av Isak Hien. Juventus och Inter Milan särskilt. Inter älskar honom, så det kan hända i sommar, men inte i januari, säger han.

Di Marzio. Foto: Alamy

– I sommar tror jag att Inter Milan kan ha honom högst upp på sin lista. Inter Milan och Atalanta har en bra relation eftersom de gjort många affärer tidigare, så jag tror att det kan hända i sommar, utvecklar Di Marzio.

Så hög är prislappen

Efter elva omgångar av den italienska ligan är Atalanta placerat på en 13:e-plats i tabellen. Den svaga höstformen resulterade nyligen i att tränaren Ivan Juric fick sparken och ersattes av den tidigare Fiorentina-coachen Raffaele Palladino. Enligt Gianluca Di Marzio ska den nya tränaren Palladino vara ett stort fan av Hien och klubben ska inte vilja släppa honom i vinter.

– Atalanta bytte tränare eftersom de är i en dålig situation, men de måste spela i Champions League och den nya Atalanta-tränaren gillar Hien. Men i sommar kommer de att lyssna på de intresserade klubbarna och utforska möjligheterna för honom, säger han.

Robert Lewandowski och Hien. Foto: Alamy

– Atalanta är som en juvelerare. De begär mycket för sina spelare, och jag tror inte att de släpper honom för mindre än 40–45 miljoner euro. De kommer förmodligen att börja på 50 miljoner.

En annan klubb som ska ha Hien på sin radar är den franska storklubben Marseille.

– Olympique Marseille är också mycket intresserade. De gillar honom mycket, men de vet fortfarande inte om De Zerbi (tränaren, reds. anm.) stannar eller inte, säger Di Marzio.

– Faktiskt ville Atlético Madrid ha honom också, och de kan komma tillbaka för honom, och när så många klubbar är intresserade av Hien vet Atalanta att de kan begära ett högt pris.

Isak Hien har kontrakt fram till sommaren 2028.