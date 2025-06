Schira: Malmö FF intresserade av grekisk talang

Malmö FF jagar ny mittback.

Skåneklubben uppges jaga Olympiakos-försvararen Konsatntinoas Kostoulas.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Malmö FF vill förstärka i sin defensiv. Klubben uppges nu jaga grekiske Konstantinos Kostoulas från toppklubben Olympiakos.

Utöver de regerande allsvenska mästarna är det flera europeiska klubbar som är ute efter 20-åringen.

Some clubs have shown interest in #Olympiacos’ centre-back Konstantinos #Kostoulas (born in 2005): #FCBasel, #Malmoe, #Kortrijk, #DeGraafschap and #HJKHelsinki are interested in him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2025