Sebastian Tounekti: ”Hammarby ville inte sälja mig”

Sebastian Tounekti såldes av Hammarby för stora pengar i sommarens transferfönster.

Trots att Bajen inte ville sälja yttern, något som han medger själv.

– Jag vet att Hammarby inte ville sälja mig, säger han enligt Impartial Reporter.

Foto: Bildbyrån

Den skotska storklubben Celtic gick långt för att lösa Sebastian Tounekti på deadline day.

Hammarby såg länge ut att behålla stjärnan, men när ett bud på 70 miljoner kronor enligt uppgifter kom valde Hammarby att sälja yttern.

Att Stockholmsklubben dock inte ville sälja är något som Tounekti själv medger.

– Jag vet att Hammarby inte ville sälja mig. De slogs om en plats i Europa och jag var kanske en av huvudpersonerna där, säger han enligt Impartial Reporter.

Den 23-årige yttern visar samtidigt tacksamhet över att Bajen lyssnade till hans vilja att få lämna för den skotska storklubben.

– Jag hade ett bra samtal med Hammarby och berättade om mina ambitioner och att det här är något jag verkligen vill och all respekt för Hammarby. Jag är bara glad att vi kunde hitta en lösning för alla.

Sedan flytten till Glasgow har det blivit två framträdanden för 23-åringen.