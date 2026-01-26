Silly Season-måndag: Alonso kan ta över Liverpool

Liverpool har hört sig för gällande Xabi Alonso, FC Köpenhamn kan tappa sin tränare och Juventus affär med Youseff En-Nesyri spricker.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från söndagen!

Foto: Bildbyrån



Liverpool har haft det tufft på senare tid. Laget föll nyligen mot Bournemouth och nu ryktas tränaren Arne Slot hänga bort. Enligt spanska AS har Liverpool varit i kontakt med Xabi Alonso och hans representanter. Spanjoren uppges vara positiv till att ta över sin förra klubb.

FC Köpenhamns tränare Jacob Neestrup är eftertraktad. Förra veckan fick Dino Toppmöller sparken av Eintracht Frankfurt och nu kan Neestrup ta över den tyska klubben. Enligt flera tyska medier är 37-åringen en ”seriös kandidat” till tränarjobbet.

Leopold Wahlstedt har varit petad i danska AGF Århus. Målvakten byter därför till norska Rosenborg BK. Affären landar, enligt Tipsbladet, på en halv miljon euro, vilket motsvarar ungefär 5,3 miljoner kronor.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att Nordic Uniteds mittback Jack Tagesson var nära en övergång till Västerås SK. 21-åringen har presenterats av den allsvenskan nykomlingen och skriver ett kontrakt som sträcker sig fyra år.

AIK meddelade under söndagen att 18-årige Mohammed Shilla skriver ett övergångsspelaravtal. Det innebär att de är skrivet som ett A-lagskontrakt men att spelaren kommer att tillhöra akademilaget till en början.

Youssef En-Nesyri, 28, har under den senaste tiden kopplats ihop med Juventus. Uppgifter under helgen gjorde gällande att klubben var nära att säkra anfallaren via ett lån med köpoption från Fenerbahce. Nu står det dock klart att affären har fallit. Juventus direktör Giorgio Chiellini bekräftar för Sky Sport Italia att parterna inte är överens om övergångsupplägget.