Silly Season-söndag: Stefanelli nobbar allsvenskan

Djurgården sneglar på mittbackstalang, AIK plockar från akademin och Hammarby vill värva från konkurrent.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från lördagen!

Nicolas Stefanelli. Foto: Bildbyrån

Tidigare ryktades Nicolas Stefanelli vara nära en comeback till allsvenskan. Den förre AIK-stjärnan uppgavs vara detaljer från Brommapojkarna. Enligt den grekiska sajten SDNA blir det ingen flytt till Sverige. I stället uppges Stefanelli vara nära en övergång till AE Larissa i den grekiska högstaligan.

Marcus Danielson har lämnat Djurgården. Enligt bosniska Meridian Sport är Dif en av flera klubbar som spanar på mittbackstalangen Mirvad Devedžić, 17, som spelar i Sloboda Tuzla.

Max Larsson kopplades tidigare ihop med de regerande mästaren Mjällby AIF. Enligt Aftonbladet har även Hammarby VSK-talangen på sin radar. Larsson finns med på Bajens lista över tänkbara värvningar.

AIK fortsätter att lyfta fram spelare från den egna akademin. Den 18-årige forwarden Sixten Gustafsson skriver ett proffskontrakt med ”Gnaget”. Något FotbollDirekt tidigare avslöjat. Avtalet sträcker sig till och med säsongen 2030. ”Det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse”, sa Gustafsson i ett uttalande.

Inför den stundande säsongen vill Hammarby behålla mittbacken Ibrahima Fofana. Enligt Aftonbladet har Bajen jobbat på en förlängning med 23-åringen och ska det vara klart. Tidningen gör gällande att Fofana förlänger med ytterligare ett år.

Under fredagen rapporterade The Athletic att Tottenham Hotspur vill värva Andy Robertson. Daily Mail skriver vidare att Liverpool-backen säljs för totalt fem miljoner pund, motsvarande drygt 60 miljoner kronor, till Londonklubben. Värt att notera är att Robertson värvades av Liverpool för åtta miljoner pund 2017.