AVSLÖJAR: Simon Gefvert överens med AIK

Västerås-spelaren Simon Gefvert har uppgetts högaktuell för AIK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är parterna nu muntligt överens om en övergång.

Om inget oförutsett sker så skrivs kontraktet på när som helst med 28-åringen.

Foto: Bildbyrån

I går kväll en tung förlust i den allsvenska avslutningen mot Halmstad.

Nu ser AIK ut att göra sin första värvning inför allsvenskan 2026 och det blir erfarenhetskontot som byggs på med Västerås SK:s Simon Gefvert.

För några dagar sedan skrev Expressen om ett kontraktsförslag från AIK – i konkurrens med IFK Göteborg.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så finns nu en muntlig överenskommelse med Gefvert som uppges ha accepterat sina personliga villkor.

Om inget oförutsett sker väntas nu en övergång bli officiell inom kort.

Enligt FotbollDirekts källor är det inte första gången Simon Gefvert från allsvenska nykomlingen Västerås varit aktuell. Redan för tre år sedan ska han varit aktuell för AIK under förre sportchefen Henrik Jurelius.

Mittfältaren har helt nyligen gett sin syn på dagsläget för Fotbollskanalen.

– Min rådgivare har koll på de där bitarna, men jag vet det har funnits intresse från klubbar i Sverige. Inte mer än så, sa han.