Uppgifter: AIK är intresserade av Simon Gefvert

Simon Gefvert uppges lämna Västerås.

Tidigare uppgifter säger att Gefvert lämnar för IFK Göteborg.

Nu kommer Expressen med nya uppgifter om att AIK tar sig in i kampen om yttern.

Foto: Bildbyrån

Simon Gefvert anslöt till Västerås 2021 och nu kan han lämna klubben som bosman. Tidigare uppgifter delgav att IFK Göteborg var intresserade av yttern och ska ha erbjudit ett kontraktsförslag.

Nu kommer nya uppgifter från Expressen som säger att AIK också är intresserade och även ”Gnaget” har erbjudit yttern ett kontraktsförslag.

Simon Gefvert verkar vara positiv till AIK och det ser ut att vara hans förstahandsval. Men parterna är ännu inte överens.

Gefvert har gjort fem mål och 14 assist på totalt 123 tävlingsmatcher i Västerås.