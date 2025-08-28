Sista budet tros vara lagt – nu ska han bestämma sig

Jusef Erabi är nära att säljas och Millwall och Genk uppges vara slutkandidater.

Dessutom uppges nu det sista budet vara lagt – trots två identiska bud. Hammarby uppges helt enkelt i nuläget inte räkna med att någon av klubbarna försöker toppa det som ligger.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är det nu upp till huvudpersonen att ta beslut.

Foto: Bildbyrån

Ska det äntligen gå i lås med Jusef Erabi?

Bajen-anfallaren har flera fönster i rad missat att komma utomlands innan det nu ser ut att bli verklighet.

Transferjournalisten Fabrizio Romano har uppgifter om bud på 55 miljoner kronor från Genk och Millwall.

Det ska vara det gällande och där det ser ut att stanna. Enligt FotbollDirekts uppgifter räknar Hammarby inte med mer – och med det är det nu upp till Erabi att göra sitt val av klubb.

Bajens krav har, enligt FD:s uppgifter, hela tiden sedan årsskiftet handlat om cirka 60 miljoner kronor – någonting som ser att vara näst in till på väg att infrias.

När det kommer till Erabis val så uppges han ännu inte ha bestämt sig och ska vilja fundera in i det sista.

Om den här övergången visar sig bli verklighet för 55 miljoner är det den tredje största försäljningen för Hammarby fotboll, jämnt med Williot Swedberg – men bakom Bazoumana Toure och Nathaniel Adjei.