Skoglund bemöter FD:s uppgifter: ”Väldigt hög prislapp”

ÅRSTA. Hampus Skoglund ryktas vara aktuell ett gäng olika klubbar ute i Europa.

Samtidigt kommer Bajen inte sälja honom billigt utan Stockholmsklubben vill ha 45-50 miljoner kronor enligt FD:s uppgifter.

– Det är en väldigt hög prislapp, säger Skoglund själv.

Foto: Bildbyrån

Hampus Skoglund är ryktenas man för tillfället.

Det rapporteras flitigt kring Bajen-stjärnan och klubbar som Parma, Mainz, Wrexham och Girona har alla nämnts kring ytterbacken.

Själv lägger han inte speciellt mycket tid på alla skriverier.

– Det enda jag tänker på är där jag är just nu. Jag är i Hammarby och försöker göra det så bra jag kan varje dag.

Du har med andra ord inte lagt julledigheten på att bingetitta Wrexham-serien för att förbereda dig?

– Hahaha, nej det har jag inte.

Samtidigt som Skoglund inte lägger allt för mycket vikt vid rapporterna kring honom så medger han att det är glädjande att det rapporteras om intresse.

– Det är klart att det är kul, man känner att man har gjort något bra.

”Då känns det ändå som att jag borde vara värd det”

För ett år sedan ryktades det om att Galatasaray ville värva Skoglund för 50 miljoner och ytterbacken var då själv osäker på om han är värd det.

Nu har det ryktats om att det är 30 miljoner som både Mainz och Wrexham ska vara beredda med. Frågan är då såklart, tycker Skoglund att han är värd det?

– Jag hoppas det, om det är något lag som är villiga att buda det så känns det ändå som att jag borde vara värd det i sådana fall.

Vi på FD har samtidigt uppgifter om att Hammarby vill ha 45-50 miljoner för dig, hur ser du på den prislappen?

– Det är en väldigt hög prislapp, men om de värderar mig så högt så visar det att de tycker att jag är en duktig fotbollsspelare och det är alltid kul att höra.

21-åringen har kontrakt med Hammarby över säsongen 2029.