Uppgifter: Två nya klubbar jagar Bajen-kuggen

Hampus Skoglund är en jagad man.

Enligt Football Insider jagas ytterbacken av Wrexham och Mainz.

Affären uppges kunna bli värd omrking 32 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

21-åriga Hampus Skoglund var en nyckelspelare när Hammarby säkrade den allsvenska andraplatsen för andra året i rad. Ytterspringaren har dragit till sig stort intresse från utländska klubbar där bland annat italienska Parma och Girona i Spanien har rapporterats vara ute efter 21-åringen.

Nu sägs nya klubbar ha gett sig in i racet om Skoglund. Enligt Football Insider jagas han av både engelska Championship-klubben Wrexham och Mainz i tyska Bundesliga.

Sajten rapporterar vidare att pop-klubben Wrexham, som ägs av Hollywood-skådespelaren Ryan Reynolds, arbetar för en värvning värd 2,6 miljoner pund (motsvarande omrking 32 miljoner kronor), men den tyska klubben uppges leda jakten på Skoglund.

Hampus Skoglund gjorde 27 framträdanden för Hammarby i allsvenskan 2025. Han svarade för fyra framspelningar.