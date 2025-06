Sköldmark hyllar Diabate: ”Potential att bli en rekordförsäljning”

Ibrahim Diabates vår har varit allt annat än dålig.

På tolv allsvenska matcher har anfallaren gjort hela nio mål – och kan vara föremål för en flytt redan i sommar.

– Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte finns ett intresse, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark till Expressen.

Det var inför säsongen 2025 som Ibrahim Diabaté lämnade nedflyttade Västerås SK för allsvenska Gais. Anfallaren, som gjorde ett mål på 20 matcher i allsvenskan för VSK, skrev på ett långt kontrakt och tiden i Göteborg har fått en kanonstart. Diabaté har öst in nio mål och två assist på 12 ligamatcher för Gais och toppar den allsvenska skytteligan till sommaruppehållet.



Därför är intresset också stort för ivorianen.



Enligt 225foot i Elfenbenskusten ska belgiska Genk och Union Saint-Gilloise följa anfallaren. Där till uppges även nederländska Heerenveen vara intresserade, liksom Fortuna Düsseldorf och Hamburg i Tyskland, något som Fotbollskanalen var tidiga med att rapportera.



Hur ser då Gais-ledningen på sin anfallares framtid? Klubbens tekniska direktör, Magnus Sköldmark, svarar:



– Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte finns ett intresse. Han har ju potential att bli en rekordförsäljning. Men samtidigt har vi en långsiktig plan med honom – vår målsättning inför året är att spela en allsvensk säsong och vinna fotbollsmatcher tillsammans. Så vi får se vad som händer, säger han till Expressen.



Kring ivorianens islossning är Sköldmark inte allt för förvånad, då de visste vad de värvade i vintras.



– Vi har jobbat väldigt hårt med honom. All statistik visade att han hamnade i rätt lägen, både när det gäller målchanser och i spelet generellt. Det handlade inte bara om att vara på rätt plats för att göra mål, utan även andra delar av spelet där han hade de egenskaper vi sökte i vårt nya sätt att spela. Sen är det både hans och vårt hårda arbete, plus lagkamraternas hjälp, som gjort att han nu gör de här målen. Vi är oerhört glada för hans skull.



Vad gäller resten av truppen, och spelare som riskerar att lämna, berättar Sköldmark:



– Jag har sagt tidigare att vi sannolikt kommer att sälja spelare under något av de kommande två transferfönstren. Att det finns intresse för våra spelare är naturligt. Vi jobbar hårt som lag, släpper in få mål och skapar mycket framåt och vi har många unga spelare som levererar. Då blir det naturligt med ett stort intresse.