Skrällen: Kan ta över Colombias landslag

Oliver Glasner har gjort stordåd med Crystal Palace.

Det kan löna sig.

Enligt colombianska AS kan österrikaren ta över Colombias landslag efter VM.

Han har tagit Crystal Palace till Europaspel.

Mycket talar dock för att Oliver Glasner väljer att testa vingarna någon annanstans snart efter sin succé i Londonklubben.

Nu kommer uppgifter om att det kan räcka hela vägen till Sydamerika.

Trovärdiga Diario AS Colombia uppger nämligen att österrikaren kontaktats av Colombias fotbollsförbund kring att ta över efter argentinaren Néstor Lorenzo, men först efter VM-slutspelet i sommar där nationen hamnat i samma grupp som Portugal, Uzbekistan samt vinnaren mellan Nya Kaledonien, DR Kongo och Jamaica.