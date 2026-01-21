Sky: Abraham närmar sig Aston Villa-återkomst

Tammy Abraham ser ut att lämna Besiktas.

Anfallaren uppges vara nära att återvända till Aston Villa.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Tammy Abraham, 28, är utlånad till turkiska Besiktas från Roma. Den engelske anfallaren har uppnått Besiktas krav för att aktivera utköpsklausulen.

Abraham har tidigare kopplats ihop med en övergång till Aston Villa. Enligt Sky Sports har Birmimghamklubbens representanter besökt Istanbul tidigare i veckan.

Samtidigt uppger Sky Sports att Besiktas måste hitta en ersättare på forward-positionen innan de kommer att släppa Abraham.

28-åringen noteras för sju mål och en assist på 18 matcher.

Tammy Abraham har tidigare spelat för Aston Villa på lån 2018-2019.



