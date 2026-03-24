Sky: Bayer Leverkusen följer Hürzeler

Fabian Hürzeler, 33, kan ta över Bayern Leverkusen.

Det uppger Sky Sports Germany.

Bayer Leverkusen valde att plocka in Danmarks tidigare förbundskapten Kasper Hjulmand efter att ha sparkat tidigare tränare. Hjulmand skrev då på ett kontrakt fram till 2027.

Nu uppger Sky Sport Germany att Hjulmand är pressad och kan så sparken efter säsongen.

Enligt uppgifterna följer Leverkusen den tyske tränaren Fabian Hürzeler på nära håll. 33-åringen är högst upp på Leverkusens önskelista om Hjulmand skulle behöva lämna klubben.