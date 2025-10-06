Sky: Bayern München intresserat av Guehi

Crystal Palace-stjärnan Marc Guehi är eftertraktad.

Bayern München visar intresse för engelsmannen.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Liverpool försökte värva Crystal Palaces mittback Marc Guehi. Affären föll på deadline day när Londonklubben inte lyckades hitta en ersättare till sin stjärna.

Sedan dess har intresset fortfarande varit stort för den engelske landslagsspelaren. Klubbar som Barcelona, Manchester City och ett fortsatt intresse Liverpool har det rapporterats om.

Nu skriver tyska Sky Sports att Bayern München vill värva Guehi. Enligt Sky Sports är Bayerns portchef Max Eberl imponerad av mittbacken och vill plocka in honom på fri transfer.

Marc Guehis kontrakt med Crystal Palace löper ut sommaren 2026.