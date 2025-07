Sky: Juventus ger sig in i jakten på Rashford

Marcus Rashford kommer med största sannolikhet att lämna Manchester United.

Nästa destination kan bli till Italien.

Enligt italienska Sky Sports är Juventus intresserade av engelsmannen.

Det var i vintras som Marcus Rashford gick på lån från Manchester United till Aston Villa. Där gjorde han ett fint avtryck innan låneavtalet löpte ut efter vårsäsongen. Han har efter det ryktats till många olika klubbar som: Fenerbahce, Inter, Barcelona och Bayern München den senaste tiden.

Nu sägs en annan italiensk klubb ge sig in i jakten på yttern.

Det handlar om Juventus som, enligt italienska Sky Sports, visar intresse för stjärnan.

De är dock inte ensamma och Rashford sägs fortsatt föredra en flytt till FC Barcelona.

Var 27-åringen kommer att spela sin fotboll nästa säsong återstår fortsatt att se.

Rashford har kontrakt med Manchester United fram till 2028.

Juventus are the latest club to show interest in Marcus Rashford, according to Sky in Italy 👀 pic.twitter.com/1xxlyv0qwo

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 17, 2025