Sky: Leverkusen närmar sig Quansah

Liverpool är nära att gå till Florian Wirtz från Bayer Leverkusen.

Då kan Jarell Quansah göra det samma – fast tvärtom.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Liverpools värvning av Florian Wirtz från Bayer Leverkusen är en utdragen process. Affären ser ut att landa på 1,6 miljarder kronor förutsatt att inget annat sker.

Då kan Bayer Leverkusen plocka från Liverpool. Enligt uppgifter från tyska Sky Sports är den 22-årige mittbacken på Leverkusens radar och väntas göra ett försök med att värva honom i sommar.

🚨⚫️🔴 Bayer 04 Leverkusen are seriously considering a move for Jarell #Quansah as excl. revealed!

Concrete talks have started between Leverkusen, the player’s camp and Liverpool – but no agreements has been reached yet. The potential deal is now seen as independent of Florian… pic.twitter.com/FGeYs70eIm

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 11, 2025