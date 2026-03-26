Sky: Manchester United ute efter tre mittfältare i sommar

Lewis Hall, Yan Diomande and Iliman Ndiaye.

Det är tre mittfältare som Manchester United överväger att värva under sommaren.

Det rapporterar Sky Sports.

Manchester United har gjort det tydligt att man vill förstärka sitt centrala mittfält under sommaren, om man får tro en hel drös med mediarapporter.

Detta har delvis med att brassen Casemiro kommer att lämna klubben efter fyra år samt att man ser ut att spela i någon form av Europeisk turnering.

Nu skriver brittiska Sky Sports att ”The Red Devils” har stakat ut tre potentiella nyförvärv på mittfältspositionen under sommaren. Det handlar om Newcastles Lewis Hall, Evertons Iliman Ndiaye och RB Leipzigs Yan Diomande.

Vidare skriver Sky att klubben hoppas värva minst två centrala mittfältare under sommarens transferfönster samt minst en spelare på vänsterytter-positionen och vänsterbacksplatsen.

Manchester United befinner sig i nuläget på en tredje plats i Premier League och har goda chanser att knipa en Champions League-plats.