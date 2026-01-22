Klart: Casemiro lämnar Manchester United efter säsongen

Den nuvarande säsongen blir Casemiros sista i Manchester United.

Storklubben meddelar denna torsdag att brasilianaren lämnar i samband med att kontraktet löper ut i sommar.

Manchester United värvade Casemiro för stora pengar från Real Madrid sommaren 2022.

Nu står det klart att den här säsongen blir mittfältarens sista i den engelska storklubben.

I Casemiros kontrakt har det funnits en option om ytterligare ett år, men nu står det alltså klart att denna inte aktiveras.

Manchester United meddelar denna torsdagskväll att mittfältaren kommer att lämna i samband med att avtalet löper ut i sommar.

– Från första dagen jag klev ut på denna vackra arena kände jag passionen på Old Trafford och den kärlek som jag nu delar med våra supportrar för denna speciella klubb, säger han via klubbens hemsida.

Hittills har det blivit 21 mål och 13 assist på 146 matcher för Casemiro i United-tröjan.