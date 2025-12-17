Sky: Milan har lagt bud på West Ham-strikern
Niclas Füllkrug kan vara på väg mot ett klubbyte.
Enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg har Milan lagt ett bud.
Det ska röra sig om ett lån med en köpoption.
Milan är på jakt efter anfallsförstärkning i januari, och nu uppges den italienska toppklubben gjort sitt val. Det är den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg som rapporterar att Milan, med den sportsliga rådgivaren Zlatan Ibrahimovic i spetsen, lagt ett officiellt bud på West Hams anfallare Niclas Füllkrug.
Enligt uppgifterna ska det röra sig om ett lån med en köpoption. West Ham i sin tur sägs överväga budet men enligt Sky Sports ska Premier League-klubben helst vilja förhandla fram en köpobligation i affären.
Niclas Füllkrug anslöt till West Ham United från Borussia Dortmund under sommaren 2024. Sedan dess har han totalt noterats för tre mål och två assist på 26 Premier League-matcher för London-klubben. Anfallaren saknades i matchtruppen i West Hams senaste match mot Aston Villa.
