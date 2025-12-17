Sky: Milan har lagt bud på West Ham-strikern

Niclas Füllkrug kan vara på väg mot ett klubbyte.

Enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg har Milan lagt ett bud.

Det ska röra sig om ett lån med en köpoption.

Foto: Bildbyrån

Milan är på jakt efter anfallsförstärkning i januari, och nu uppges den italienska toppklubben gjort sitt val. Det är den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg som rapporterar att Milan, med den sportsliga rådgivaren Zlatan Ibrahimovic i spetsen, lagt ett officiellt bud på West Hams anfallare Niclas Füllkrug.

Enligt uppgifterna ska det röra sig om ett lån med en köpoption. West Ham i sin tur sägs överväga budet men enligt Sky Sports ska Premier League-klubben helst vilja förhandla fram en köpobligation i affären.

🚨🔴⚫️ BREAKING | Understand AC Milan have now submitted an official offer to West Ham for Niclas #Füllkrug. It is a loan deal with an option to buy.



West Ham are now reviewing the offer internally. #WHUFC would actually like at least an obligation to buy.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/EbaZaMJLPb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 17, 2025

Niclas Füllkrug anslöt till West Ham United från Borussia Dortmund under sommaren 2024. Sedan dess har han totalt noterats för tre mål och två assist på 26 Premier League-matcher för London-klubben. Anfallaren saknades i matchtruppen i West Hams senaste match mot Aston Villa.