Sky: Nicolas Jackson klar för Bayern

Nicolas Jackson, 24, lämnar Chelsea.

Enligt Sky Sports är anfallaren klar för Bayern München.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano kan Bundesliga-klubben köpa loss Jackson för 80 miljoner euro.

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att Bayern München värvar Nicolas Jackson från Chelsea. Enligt både Sky Sports-reportern Florian Plettenberg och transferexperten Fabrizio Romano är affären helt klar och den 24-åriga anfallaren väntas ansluta till Bundesliga-klubben inom kort.

Enligt uppgifterna rör det sig om ett lån över säsongen där Bayern München betalar en avgift på 15 miljoner euro (motsvarande drygt 165 miljoner kronor). Enligt Romano finns det också en utköpsklausul i låneavtalet som gör det möjligt för den tyska giganten att köpa loss Jackson för 80 miljoner euro (motsvarande drygt 884 miljoner kronor).

🚨💥 EXCLUSIVE | Nicolas Jackson to FC Bayern – DONE DEAL ✔️



Full agreement with Chelsea following the prior verbal agreement with the 24 y/o striker. Loan with an option to buy. Loan fee €15m. One payment. Full salary covered.



Max Eberl was pushing for him. Deal brokered by… pic.twitter.com/KPWbjeIgM1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025

Anfallaren rapporteras landa i München under lördagen