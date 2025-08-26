Uppgifter: Bayern överens med Jackson – förhandlar med Chelsea

Nicolas Jackson är oönskad i Chelsea.

Nu kan det bli en flytt till Tyskland för anfallaren.

Senegalesen uppges nämligen vara överens med Bayern München.

Chelsea har förstärkt anfallet med såväl Joao Pedro som Liam Delap denna sommar och detta har medfört att Nicolas Jackson numera är oönskad i Londonklubben.

Nyligen kom rapporter om att en övergång till Newcastle kan vara på gång, men istället ser det nu ut att kunna bli en flytt till Tyskland.

Tyska Bild rapporterar nämligen att Bayern München och Nicolas Jackson är överens.

Samtidigt så ska den tyska storklubben även förhandla med Chelsea gällande anfallaren .

Bayern sägs främst vilja plocka in anfallaren på lån över den här säsongen.