Sky: Real Madrid öppna för att förlänga med stjärnan

Antonio Rüdiger vill stanna i Real Madrid.

Nu väntas förhandlingarna om ett nytt kontrakt starta.

Det rapporterar den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Antonio Rüdiger har haft en tuff period där skador har hållit honom borta från spel i Real Madrid. Tysken sitter på ett kontrakt som löper ut efter 2026 och han uppges vilja stanna i ”Los Blancos”

Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg är både Rüdiger och klubben öppna för att förlänga spelarens kontrakt. Samtidigt har tyskens skador satt stopp för förhandlingarna men väntas återupptas i samband med hans comeback.

Samtidigt ska det finnas konkret intresse från saudiska klubbar och dessutom en chans att han återvänder till Premier League.

Rüdiger anslöt till Real Madrid från Chelsea 2022 och står noterad för 157 matcher i den spanska klubben.