Foto: Alamy

Sky: Sancho lämnar Manchester United

Nilo Ek
Nu är det 100 procent klart.
Jadon Sancho lämnar Manchester United.
Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Alamy

Jadon Sancho, 25, har varit utlånad av Manchester United till flera olika lag. För närvarande huserar engelsmannen i Aston Villa och nu uppger den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg att Sancho lämnar United och Premier League.

Plettenberg rapporterar att en United-exit har fattats till hundra procent och att Borussia Dortmund lär bli nästa klubbadress.

Sancho har tidigare representerat Dortmund mellan 2017 och 2021. Därtill spelade han i klubben under våren 2024.

