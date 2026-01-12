Sky: Stanway aktuell för flytt till Arsenal

Georgia Stanway kommer att lämna Bayern München i sommar.

Då kan hon vara föremål för en flytt till Women’s Super League – och Arsenal.

Det uppger Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Sedan år 2022 har Georgia Stanway, 27, spelat för tyska Bayern München. Under de efterföljande åren har hon bland annat vunnit tre ligatitlar, en cuptitel och två supercuptitlar.

För ett par dagar sedan kommunicerades det att hon kommer att lämna München efter att hennes kontrakt löper ut i sommar.

– Jag är otroligt tacksam gentemot FC Bayern för de senaste åren. Tack och lov är inte min tid här över än. Beslutet att lämna München och mitt lag var otroligt svårt, sade Stanway då.

Nu rapporterar Sky Sport att Arsenal, som spelar i Women’s Super League, visar intresse för att värva 27-åringen till sommaren. De skriver att hon och ”The Gunners” redan har fört samtal om framtiden samt att Stanway kan komma att skriva på ett förhandskontrakt redan i januari.

Bortsett Bayern München har Georgia Stanway spelat för klubbar som Manchester City och Blackburn Rovers.

