Spansk media: Alvarez föredrar flytt till Barcelona

Julian Alvarez fortsätter att göra succé i Atletico Madrid.

Därför vill Madrid-klubben förlänga anfallarens avtal.

Enligt Sport vill dock argentinaren flytta till Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha slagit igenom i River Plate landade Julián Álvarez i Manchester City under sommaren 2022.

Två år senare var det dags för ännu en flytt för Argentinaren. Denna gång till Spanien och Atletico Madrid. Där har anfallaren spelat 91 matcher i vilka det har blivit 41 mål och 14 assist.

För en dryg vecka sedan rapporterade ESPN att Chelsea är beredda att slanta upp över 100 miljoner euro, eller en dryg miljard kronor, för att knyta till sig Álvarez.

Nu vill dock Atletico Madrid förlänga stjärnans avtal, som löper ut sommaren 2030. Däremot behöver inte det bli fallet då 26-åringen sägs föredra en flytt till FC Barcelona, enligt spanska Sport.

Exakt vad framtiden har att utvisa återstår att se. Atletico Madrid är just nu fyra i La Liga.