Spansk media: Barca-stjärnan överväger flytt till London

Spaniens storstjärna Alexia Putellas kan lämna Barcelona och Spanien.

Hon kopplas ihop med London City Lionesses, detta rapporterar Mundo Deportivo-journalisten Aleix Parisé.

Alexia Putellas vann Ballon d’Or, som världens bästa damspelare både 2021 och 2022 och har både VM och EM-medaljer med spanska landslaget.

Barcelona-stjärnan har de senaste året ryktats bort från Spanien, efter en lite tuffare period i klubblaget. Det är London City Lionesses som varit på kartan, WSL-klubben ägd av miljardären Michele Kang, vilket ska göra Putellas intresserad.

Enligt Mundo Deportivo-journalisten Aleix Parisé kommer nu med en uppdatering i transfersagan. Enligt Parisé överväger Putellas att lämna Barcelona för London City i sommar.

Uppgifterna gör gällande att Lionesses erbjuder en lön som Barcelona inte kan matcha över ett treårskontrakt. Putellas sägs fatta sitt slutgiltiga framtidsbeslut inom kort. Enlig tidigare har det rapporterats att spelarflykten från Barcelona beror på ekonomiska problem.

Barcelona sälls mot Lyon i Champions Leauge-finalen den 23 maj i Oslo.